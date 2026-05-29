ผลโพลเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เผย "ชัชชาติ" ยังเป็นที่นิยมสูงสุด "มัลลิกา" ได้อันดับ 3

สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้ง กทม. 69 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพฯ จำนวน 1,600 ตัวอย่าง โดยผลสำรวจ ดังนี้
1. หากเป็นคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แบบใด ปรากฏว่า 41.6% ระบุว่า หากเป็นคน กทม. จะเลือกผู้สมัครอิสระ ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง รองลงมา คือ 20% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน, 17.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้, 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล และ 17.2% ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจ
2. หากเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ วันนี้ มีแนวโน้มจะเลือก ปรากฏว่า 31.5% เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. รองลงมา 13.1 จะเลือก นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคประชาชน , 7.5% จะเลือก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระ , 6.6% จะเลือกพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ , 6.2% จะเลือก หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม อิสระ, 6.1% จะเลือก นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม อิสระ และ 4.9% จะเลือก นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ 24.1% ยังไม่แน่ใจ และยังไม่ตัดสินใจ
3.เมื่อพิจารณาเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 พบว่า กลุ่มที่ เคยเลือกนายชัชชาติ ปัจจุบัน 60.7% ยังเลือกนายชัชชาติ ในขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 45.5% จะเลือกนายชัชชาติ กลุ่มที่เคยเลือก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 31.0% จะเลือกนายชัชชาติ 27.4% ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 29.7% จะเลือกผู้สมัครคนอื่น ๆ และ 22.9% จะเลือกนายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พบว่า ปัจจุบัน 49.2% จะเลือก นายชัยวัฒน์ และ 12.9% จะเลือก นายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ พบว่า 31.1% ยังไม่ตัดสินใจ และกลุ่มที่ “จำไม่ได้ ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ และไม่ประสงค์ตอบ พบว่า 53.8% ยังไม่ตัดสินใจ
4.เมื่อพิจารณาตามพรรคที่เคยเลือก สส. เขต ครั้งล่าสุด พบว่า นายชัชชาติ มีคะแนนนำในหลายฐานพรรค ได้แก่ ผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทย 39.4%, พรรคภูมิใจไทย 37.0%, พรรคประชาชน 31.0%, พรรคประชาธิปัตย์ 28.3% และพรรคอื่น ๆ 42.0% ขณะที่นายชัยวัฒน์ ได้คะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชน 30.9% แต่ใกล้เคียงกับนายชัชชาติ ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนนายอนุชา มีคะแนนเด่นในฐานผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 23.2% ซึ่งสะท้อนว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีลักษณะเฉพาะที่อาจไม่เดินตามแนวการเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อาจเป็นสนามที่ประชาชนพิจารณา ตัวบุคคลและผลงาน ควบคู่กับความชอบทางการเมือง
1. หากเป็นคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แบบใด ปรากฏว่า 41.6% ระบุว่า หากเป็นคน กทม. จะเลือกผู้สมัครอิสระ ที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง รองลงมา คือ 20% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน, 17.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้, 3.6% จะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล และ 17.2% ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจ
2. หากเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ วันนี้ มีแนวโน้มจะเลือก ปรากฏว่า 31.5% เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯ กทม. รองลงมา 13.1 จะเลือก นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคประชาชน , 7.5% จะเลือก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระ , 6.6% จะเลือกพล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม จากพรรคเศรษฐกิจใหม่ , 6.2% จะเลือก หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม อิสระ, 6.1% จะเลือก นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม อิสระ และ 4.9% จะเลือก นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ 24.1% ยังไม่แน่ใจ และยังไม่ตัดสินใจ
3.เมื่อพิจารณาเทียบกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 2565 พบว่า กลุ่มที่ เคยเลือกนายชัชชาติ ปัจจุบัน 60.7% ยังเลือกนายชัชชาติ ในขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก นายสกลธี ภัททิยกุล อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 45.5% จะเลือกนายชัชชาติ กลุ่มที่เคยเลือก นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 31.0% จะเลือกนายชัชชาติ 27.4% ขณะที่กลุ่มที่เคยเลือก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯกทม. ปัจจุบัน 29.7% จะเลือกผู้สมัครคนอื่น ๆ และ 22.9% จะเลือกนายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือก นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. พบว่า ปัจจุบัน 49.2% จะเลือก นายชัยวัฒน์ และ 12.9% จะเลือก นายชัชชาติ ส่วนกลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครคนอื่นๆ พบว่า 31.1% ยังไม่ตัดสินใจ และกลุ่มที่ “จำไม่ได้ ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ และไม่ประสงค์ตอบ พบว่า 53.8% ยังไม่ตัดสินใจ
4.เมื่อพิจารณาตามพรรคที่เคยเลือก สส. เขต ครั้งล่าสุด พบว่า นายชัชชาติ มีคะแนนนำในหลายฐานพรรค ได้แก่ ผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทย 39.4%, พรรคภูมิใจไทย 37.0%, พรรคประชาชน 31.0%, พรรคประชาธิปัตย์ 28.3% และพรรคอื่น ๆ 42.0% ขณะที่นายชัยวัฒน์ ได้คะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชน 30.9% แต่ใกล้เคียงกับนายชัชชาติ ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนนายอนุชา มีคะแนนเด่นในฐานผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ 23.2% ซึ่งสะท้อนว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มีลักษณะเฉพาะที่อาจไม่เดินตามแนวการเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. อาจเป็นสนามที่ประชาชนพิจารณา ตัวบุคคลและผลงาน ควบคู่กับความชอบทางการเมือง