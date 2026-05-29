ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตประชากร! ผลสำรวจปี 68 ลดลงกว่า 3 ล้านคน ภายในช่วง 5 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า ผลสำรวจสำมะโนประชากรเบื้องต้นของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจัดทำทุก 5 ปี ระบุว่า จำนวนประชากรของประเทศในปี 2568 ลดลงเหลือราว 123 ล้านคน หรือลดลงมากกว่า 3 ล้านคน เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนเมื่อปี 2563 นับเป็นการลดลงมากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจเมื่อปี 2463
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า วิกฤตประชากรของญี่ปุ่นกำลังรุนแรงขึ้น ตามคำกล่าวของนายมิโนรุ คิฮาระ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นยังคงเผชิญอัตราการเกิดต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ควบคู่กับสังคมผู้สูงอายุที่ขยายตัวต่อเนื่อง
