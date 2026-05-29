ประชุมกลุ่มมิตรประเทศฯ บรรลุฉันทามติ 5 ข้อสำคัญ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลโลก

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีน และกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เปิดเผยในเวทีการประชุมกลุ่มมิตรประเทศเพื่อธรรมาภิบาลโลก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในนครนิวยอร์ก ของสหรัฐฯ ว่า บรรลุฉันทามติ 5 ข้อสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลโลก มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ประเทศขนาดเล็ก-ใหญ่เท่าเทียมกัน ยึดหลักพหุภาคีนิยม และเรียกร้องแก้ปัญหาความยากจน ลดช่องว่างโลกเหนือและใต้ด้วยมาตรการที่จับต้องได้