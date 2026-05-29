ตร.บุกตรวจค้น รง.ผลิตกัญชาย่านบางบอน จับผู้ต้องหาชาวเวียดนามได้ 7 ราย

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 สั่งการให้ พ.ต.อ.ธนะเมศฐ์ วิจิตรจริยา ผกก.สน.บางบอน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภกร กันมาลักษณ์ รอง ผกก.สส.สน.บางบอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.กทม. นำโดย นายอดิเรก อ่อนละมูล ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย ป.ป.ส.กทม. และนางพัสพงค์ นิ่มสำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บางบอน และเจ้าหน้าที่สำน้กงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจค้นโรงงานผลิตกัญชา เลขที่ 74 บางบอน 4 ซอย 6 แขวงบางบอนเหนือ กทม. หลังจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนามได้จำนวน 7 ราย ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (สารสกัดกัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต และรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน พร้อมตรวจยึดของกลางกัญชาแปรรูปและยางกัญชา หรือแฮชชิช ได้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบตัวเจ้าของโรงงานดังกล่าว