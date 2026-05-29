xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:01 (ครั้งที่ 12) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,400.00 บาท ขายออก 69,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,007.76 บาท ขายออก 70,400.00 บาท