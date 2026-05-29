หน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (29 พ.ค.69) เวลา 10.00 น. นายวัชระ กรรณิการ์ และคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดใหม่เทพนิมิต กรุงเทพมหานคร วัดสนามพราหมณ์ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี วัดดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี วัดประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ วัดอีแงว จ.จันทบุรี วัดบางกระเจ้า วัดคู้ธรรมสถิต วัดประทุมคณาวาส วัดประชาโฆสิตาราม จ.สมุทรสงคราม ที่สวดพระพุทธมนต์
เวลา 14.30 น. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คริสตจักรวัฒนา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร วัดศรีโสดา วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่ สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล บริษัท วสันต์ สตูดิโอ จำกัด บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดอนงคาราม วัดนางชี วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร วัดพระสิงห์ วัดกู่คำ วัดเทพประสิทธิ์ จ.เชียงใหม่ วัดบ้านโช้ วัดเมืองชุม จ.พะเยา วัดเขาลอย จ.เพชรบุรี สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
