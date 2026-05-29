ชาวเพชรบุรีร่วมงานตามประทีปโคมไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พระวชิรเหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ นางสาวปราจิณ เครือจันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถานวัดพระแก้วน้อยและพระธาตุจอมเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
ร้อยตำรวจโท ภพชนก นำข้าราชการและประชาชน ประกอบศาสนาพิธีบูชาพระรัตนตรัย และ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และฟังพระธรรมเทศนาปฐมสมโพธิกถา จากพระมหาสมศักดิ์ ปุณณโชโต เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล ทหาร ตำรวจ เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันชักโคมขึ้นสู่ยอดเสา และเปิดไฟโคมประดับพุทธสถานพร้อมชมดอกไม้ไฟ บนพระนครคีรี ถวายเป็นพุทธบูชา และกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุรอบพระธาตุจอมเพชร
