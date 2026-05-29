นายก อบจ.ระยองเปิดโครงการเทศกาลผลไม้ หวังกระตุ้น ศก.ฐานราก-สร้างรายได้เกษตรกร

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้งาน หวาน-ฉ่ำ-บ้านแลง โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอเมืองระยอง นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายก อบจ.ระยอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.ระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นาวาตรีผดุง กล่าวว่า อบต.บ้านแลง จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2569 เนื่องจากตำบลบ้านแลงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีศักยภาพด้านการผลิตผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ อีกทั้งยังมีถนนผลไม้บ้านหนองพญา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของพื้นที่ สะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเกษตรกรรมได้อย่างชัดเจน
สำหรับการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของตำบลบ้านแลง ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างการรับรู้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่
