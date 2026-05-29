"ชัยวัฒน์" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.จาก ปชน.ขึ้นป้ายบิลบอร์ดใหญ่หาเสียงหลายจุดทั่วกรุง

นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (ปชน.) มีการติดตั้งการหาเสียงบนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่ว กทม. เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยามพารากอน และสามเหลี่ยมดินแดง โดยปรากฏข้อความหาเสียงนายชัยวัฒน์ ว่า “เมืองแคร์คน” แต่ละป้ายมีนโยบายที่แตกต่างกันจำนวน 10 นโยบาย ตามหมายเลขประจำตัวของชัยวัฒน์ เบอร์ 10 นโยบายที่ปรากฏในป้าย 10 นโยบาย ได้แก่ เพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้า มีหลังคาหลบแดดฝน แก้ปัญหาใบส่งตัว ใช้บัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนาน จะลอกท่อ 100% ทุกปี จบปัญหาน้ำรอระบาย ป้องกันอาชญากรรม 24 ชม. เชื่อม CCTV รัฐ-เอกชน ใช้ AI การันตีค้าขาย ไม่ต้องจ่ายส่วย ดูแลผู้ป่วยติดเตียงฟรี จ้างคนดูแล 5,000+ ตำแหน่ง ทำเรือเมล์ในคลอง การสัญจรทางน้ำต้องกลับมาฮิต เพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงวัย 10 แห่งใกล้ชุมชน เพิ่มเส้นทางรถเมล์ เชื่อมรถไฟฟ้า มีหลังคาหลบแดดฝน สนับสนุน SMEs ซื้อของร้านค้ารายย่อยได้ลุ้นรางวัล และให้เช่าที่พักราคาถูกในเมือง
ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ประกาศว่า การหาเสียงครั้งนี้ แม้จะยังต้องมีป้าย สก. แต่จะติดในจำนวนจำกัด และไม่มีการติดป้ายเบอร์ผู้ว่าฯ ตามถนนและเสาไฟฟ้า เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ลดปัญหาป้ายกีดขวางทางจราจร และลดการใช้ทรัพยากร โดยจะใช้สื่ออื่นๆ แทน เช่น ไวนิลผ้าใบติดตามตลาดและชุมชน แผ่นพับ ใบปลิว บิลบอร์ด รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย
