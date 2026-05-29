รมว.ดีอี ยันไม่ชะลอโครงการ TH-AI Passport หวั่น ปท.เสียโอกาสหากล่าช้า

วันนี้ (29 พ.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยถึงกระแสคัดค้านโครงการ ไทย เอไอ- พาสปอร์ต (TH-AI Passport) โดยยืนยันว่าจะไม่ชะลอโครงการนี้ ซึ่งในส่วนคนที่ต้องการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ทันที เพราะมองว่าหากช้าจะทำให้ประเทศเสียโอกาส
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ฐบาลมุ่งเน้นความคุ้มค่าและความโปร่งใสสูงสุดในการลงทุนระยะยาวเพื่อประเทศ ซึ่งจากการให้สิทธิจำนวน 5 ล้านคน เมื่อคำนวณมูลค่าราคาเฉลี่ยต่อหัวในโครงการนี้ พบว่า ประเทศไทยสามารถจัดหาได้ในราคาที่ถูกกว่าประเทศสิงคโปร์ถึง 20 เท่า ตกเพียง 27 บาทต่อเดือน และโครงการจะครอบคลุมทั้งสิทธิ์การใช้งานระบบ คอร์สเรียน ตลอดจนบทเรียนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดีอีเตรียมจะเร่งทำการประชาสัมพันธ์และโปรโมตรายละเอียดข้อมูลโครงการทั้งหมดให้ประชาชนทราบภายในสัปดาห์หน้า
