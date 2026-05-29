UN ขึ้นบัญชีดำกองกำลังอิสราเอล-รัสเซียข้อหาใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเชลยศึก

สหประชาชาติ เผยแพร่รายงานประจำปี บันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งทั่วโลก โดยในรายงานความยาว 35 หน้า ระบุรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 77 แห่ง ใน 12 ประเทศ ที่ต้องสงสัยว่ากระทำการ หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งทั่วโลก ซึ่งพบว่า จำนวนคดีเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ยังเป็นครั้งแรกที่กองกำลังอิสราเอล และกองกำลังติดอาวุธและหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัสเซียถูกขึ้นบัญชีดำ ในข้อหาใช้ความรุนแรงทางเพศต่อเชลยศึกและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวระหว่างสงคราม
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเทศ แสดงความไม่พอใจต่อการที่ถูกรวมขึ้นบัญชีดำ และวิพากษ์วิจารณ์นายอันโตนิโอ กูเตเรส เลขาธิการสหประชาชาติอย่างรุนแรง
