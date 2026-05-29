สศค.เตือน "ไทยช่วยไทย พลัส 60/40" เปิดลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายถึง 4 ทุ่มวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 26 ล้านคน ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 25.4 ล้านคน รอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,000 คน และลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 468,000 คน

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 466,000 คน ยังมีสิทธิคงเหลืออีกราว 4,260,176 สิทธิ จากทั้งหมด 30 ล้านสิทธิ โดยวันนี้ (29 พ.ค.) จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย จนถึงเวลา 22.00 น.