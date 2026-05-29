สหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชี 2 กลุ่มอาชญากรชาวบราซิล เป็นองค์กรก่อการร้าย มีผล 5 มิ.ย.นี้

สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรชาวบราซิล 2 กลุ่ม เป็นองค์กรก่อการร้าย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการสานต่อความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ในการลดความแตกต่างระหว่างการก่อเหตุในทางอาญากับการก่อการร้าย
นยมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า กลุ่มอาชญากรชื่อ พรีมิโร โคมานโด ดา แคปิตอล (Primeiro Comando da Capital :PCC) และ โคมานโด แวเมลู (Comando Vermelho) ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งในบราซิล ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ โดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) มีผลให้ปิดกั้นการเข้าถึงทรัพย์สินของกลุ่มที่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งนายรูบิโอ กล่าวว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งยืนยันว่า รัฐบาลทรัมป์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อปกป้องประเทศชาติและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ ไม่ให้ยาเสพติดผิดกฎหมายแพร่กระจายไปตามท้องถนน และขัดขวางแหล่งรายได้ที่สนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายยาเสพติด
