ราคาทองครั้งที่ 2 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:08 (ครั้งที่ 2) ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,250.00 บาท ขายออก 69,450.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 67,871.32 บาท ขายออก 70,250.00 บาท