EU ประกาศลงโทษ 4 องค์กร 3 บุคคล ฐานตั้งถิ่นอิสราเอลหัวรุนแรง

สหภาพยุโรป (EU) ประกาศมาตรการลงโทษองค์กร 4 แห่ง และบุคคล 3 คน ที่ระบุว่าเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลหัวรุนแรง ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมถึงสิทธิในความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ความเป็นส่วนตัวและชีวิตครอบครัว เสรีภาพทางศาสนาและการศึกษาต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง
ประกาศฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีการตกลงไว้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อลงโทษผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและผู้นำกลุ่มฮามาส
