TSB นำร่อง 23 เส้นทาง ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่ารถเมล์ ยันครบ 124 เส้นทาง 15 มิ.ย.นี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทย สมายล์ บัส (TSB) ว่า ถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และภาคเอกชน ในการร่วมกันยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ และมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน
ทั้งนี้ TSB จะเริ่มนำร่องให้ใช้บัตรสวัสดิการ เฟสแรก ได้ 23 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ (28 พ.ค.) จากนั้น จะทยอยเพิ่มไปยังเส้นทางอื่นๆ ให้ครบทุกเส้นทางทั้ง 124 เส้นทางทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569
