ททท.จับมือ Vietnam Airlines ร่วมผลักดันเส้นทางบินใหม่ไทย-เวียดนาม

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยู ร่วมกับ นาย Le Hong Ha ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ พล.อ.พิเศษ โต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2569 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันการเปิดเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ เช่น เส้นทางฮานอย และโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ, ดานัง-กรุงเทพฯ, โฮจิมินห์-ภูเก็ต และฮานอย-เชียงใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การร่วมกันออกคูหาในงานส่งเสริมการขายระหว่างประเทศ การร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัด Fam Trip ของธุรกิจนำเที่ยว สื่อมวลชน และ Influencer เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม และชาวต่างชาติต่อไป