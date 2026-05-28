พม.เตรียมสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบางแค เป็นต้นรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ยอมรับว่า สถานดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลในปัจจุบัน มีไม่เพียงพอกับความต้องการ หลังจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยทั่วประเทศมีผู้รอเข้ารับบริการกว่า 7,000 - 8,000 คน แต่รองรับได้เพียง 1,000 - 1,500 คน เท่านั้น
ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ พร้อมเดินหน้าสร้างอาคารดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ที่บ้านบางแค สูง 7 ชั้น งบประมาณ 469 ล้านบาท ใช้เป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร รองรับสังคมสูงวัยในอนาคต
