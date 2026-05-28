ผอ.กองระบาดฯ ย้ำข่าวเจอผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทย ไม่เป็นจริง

นพ.วิชาญ บุญกิติกร ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าว เจอผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 1 ราย และอยู่ในการดูแลของ สถาบันบำราศนราดูร ว่า ไม่เป็นความจริง แต่ข้อเท็จจริงคือ เป็นเคสที่เข้ามาตามปกติ โดยวันนี้ (28 พ.ค.) มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรค เป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโก พอเดินทางมาถึงได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูร ตามมาตรฐานการควบคุมโรค ที่ผ่านมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
สำหรับหญิงรายดังกล่าว ได้จองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับประเทศแล้ว ซึ่งตอนแรกเขาประสานขอเดินทางไปยังประเทศใกล้ๆ แต่ปรากฏว่าปฏิเสธที่จะรับตัวเขา เลยจะซื้อตั๋วกลับไปยังประเทศต้นทางของเขา
