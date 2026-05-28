เตือน 13 จังหวัด ระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน 29 พ.ค.- 1 มิ.ย.นี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569 เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม บริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก อุบลราชธานี ระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่