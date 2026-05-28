ฝรั่งเศสเตรียมช่วยค่ายาลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคอ้วนขั้นรุนแรง เริ่ม มิ.ย.นี้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ว่า นางสเตฟานี ริสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส กล่าวว่า ฝรั่งเศสจะเป็นชาติแรกในสหภาพยุโรป (อียู) ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับยาลดน้ำหนักให้กับผู้ป่วยโรคอ้วนขั้นรุนแรง โดยจะเริ่มต้นในกลางเดือนมิถุนายนนี้
ทั้งนี้ เป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับยาฉีดลดน้ำหนัก เวโกวี (Wegovy) ของโนโว นอร์ดิสค์ และมอนจาโร (Mounjaro) ของอีไล ลิลลี ซึ่งเป็นได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลกในฐานะยารักษาโรคอ้วน
