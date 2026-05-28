วุฒิสภาอีสานตอนบนลงพื้นที่นครพนมติดตามโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นำโดย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ประธานกรรมการ (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วย นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ รองประธานกรรมการ นายภมร เชาว์ศิริกุล รองประธานกรรมการ นายสิทธิกร ธงยศ สมาชิกวุฒิสภา นายสมหมาย ศรีจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา นายสากล ภูลศิริกุล สมาชิกวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังปัญหา และติดตามประเด็นสำคัญของจังหวัดนครพนม ทั้งด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด อาทิ โครงการปรับปรุงหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี โครงการก่อสร้างหอชมเมืองนครพนม โครงการลานตะวันเบิกฟ้าของเทศบาลเมืองนครพนม และโครงการศูนย์สินค้าโอท็อป (OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
