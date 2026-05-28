"ชัชชาติ" ลุยหาเสียงวันแรกหลังได้หมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ย้ำแนวทางแก้ปัญหาคนเมือง

บรรยากาศการหาเสียงวันแรกของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ที่เริ่มต้นหลังจับหมายเลขประจำตัว ได้เดินหน้าลงพื้นที่ใจกลางเมืองเชื่อมต่อสู่ชุมชนแออัด เพื่อรับฟังปัญหาจากปากประชาชน พร้อมประกาศย้ำแนวทางกรุงเทพฯ ทำงาน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม
นายชัชชาติ ระบุว่า โครงการทางเดินยกระดับนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการแก้ปัญหาที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แม้จะเป็นโครงการที่ต้องผ่านอุปสรรคหลายด้าน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในย่านนี้ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องเสี่ยงเดินตัดถนน
นายชัชชาติย้ำว่า แนวคิดการเพิ่มสกายวอล์คและหลังคาทางเดินเชื่อมในจุดที่มีผู้คนสัญจรหนาแน่น เช่น สุขุมวิทและบางโคน ถือเป็นนโยบายหลักที่จะทำต่อ เพราะการสนับสนุนให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหารถติดและมลพิษ โดยตลอดการลงพื้นที่นายชัชชาติให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ทั้งเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพหาบเร่แผงลอย ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าแม้บทบาท กทม. จะมีจำกัด แต่จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเข้มงวดและประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง ตม. ให้มากขึ้น
