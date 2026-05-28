บขส.ร่วมไทยช่วยไทยพลัส ใช้สิทธิได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1 มิ.ย. - 30 ก.ย.นี้

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40 เปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส ชำระค่าตั๋วโดยสารรถ บขส. มีเงื่อนไขดังนี้
1.สามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 2569 ระยะเวลา 4 เดือน ช่วงเวลา 06.00-23.00 น. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ บขส. 139 แห่งทั่วประเทศ
2.ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิจากรัฐ 200 บาทต่อวัน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับ ต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตัง จ่ายก็ได้ 3.ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง 4.ใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 5.เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี และ 6.กรณีผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทาง พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสาร
