เสธ.หมึก เดินหน้ายกระดับองค์กรกีฬา นำ AI พัฒนาศักยภาพบุคลากร

พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานเท่านั้น แต่บุคลากรในส่วนสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ด้านธุรการและการเงิน ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำเนินงานด้านเทคนิค
ทั้งนี้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดระบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ดังนั้น สมาคมฯ จึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมฯ เพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ต่อไป
นอกจากนี้ ด้านการพัฒนานักกีฬา ผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ ทุกประเภทกีฬา ได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากนักกีฬาแต่ละคน ประกอบกับผลตรวจค่าต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เหมาะสม ถูกต้อง และเกิดพัฒนาการตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในแต่ละด้านนั้น เป็นเพียงเครื่องมือสมัยใหม่ที่ช่วยรวบรวมข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลากหลายและกระจัดกระจาย รวมทั้งช่วยประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎี ขณะที่ผู้ใช้งานยังคงต้องเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์รวบรวมและประมวลผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่แท้จริงของแต่ละภาคส่วน
