ไทย-ลาว ร่วมเฝ้าระวัง“ช้างป่าภูวัว”ข้ามแม่น้ำโขงไป-มาช่วงหน้าแล้ง

นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายวิษณุ กุมภาว์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ถึงสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ว่า ในช่วงฤดูแล้ง (ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน) พบช้างป่าจากฝั่งไทยจำนวนประมาณ 3-4 ตัว เดินทางข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งพบแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่า ช้างป่าจากฝั่ง สปป.ลาว เคยข้ามมายังฝั่งไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ได้มีการแจ้งมายังฝั่งไทยเพื่อให้ร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยของทั้งช้างป่าและชุมชนโดยรอบ เพื่อความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวได้ประสานงานร่วมกับ ท้าวดำ เพลินจิต หัวหน้าห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือห้องการกสิกรรมและป่าไม้เดิม) เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเฝ้าระวังช้างป่ากลุ่มนี้เป็นประจำ
นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังหัวหน้าห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ เพื่อช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของช้างป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนและชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เพิ่มความระมัดระวังในการออกไปประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นช้างป่ากำลังข้ามฝั่ง หรือเข้ามาใกล้พื้นที่ชุมชน ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวังและผลักดันอย่างถูกวิธีต่อไป