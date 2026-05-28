กปน.แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ณ จุดบริการในห้างสรรพสินค้า 29 – 31 พ.ค.

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ณ จุดบริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า ยกระดับการให้บริการประชาชน ดังนี้
- เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน หยุดให้บริการ
วันศุกร์ที่ 29 และ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
- เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลเวสต์เกต หยุดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
- เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569
- เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่จุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค หยุดให้บริการวันเสาร์ที่ 30 และ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569
โดย กปน. จะขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปาสำหรับลูกค้าที่ครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการอัปเกรดระบบให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้บริการได้ตามปกติโดยเร็ว