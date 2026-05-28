"ไทย-เวียดนาม"ร่วมลงนาม 4 ความร่วมมือ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอนาคต

วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 11.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนาม จำนวน 4 ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และการศึกษา
พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เวียดนาม ภายใต้แนวคิด “Growing Together” หรือ “เติบโตไปด้วยกัน” โดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข “5” สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเลข “0” สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพ เพื่อนำพาทั้งสองประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดย ปธน.เวียดนามย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทย และพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือเเบบเต็มคณะ และเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ รวมถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “Three Connects” เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ นายอนุทิน ระบุว่า การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย-เวียดนาม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและเวียดนามต่อไป