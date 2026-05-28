ผลการจับเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม."ม.ล.กรกสิวัฒน์"เบอร์ 1 , "ชัชชาติ"เบอร์ 9

บรรยากาศการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยผลการจับหมายเลขผู้รับสมัครผู้ว่าฯ กทม.มีดังนี้
หมายเลข 1 ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
หมายเลข 2 นายสมัย ละเลิศ
หมายเลข 3 นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์
หมายเลข 4 นายประทีป วัชรโชคเกษม
หมายเลข 5 นายอนุชา บูรพชัยศรี
หมายเลข 6 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
หมายเลข 7 นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์
หมายเลข 8 นายวีระพล ลือประสิทธิกุล
หมายเลข 9 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หมายเลข 10 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
หมายเลข 11 นายประยูร ครองยศ
หมายเลข 12 พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช
หมายเลข 13 นายคมสัน พันธุ์วิชาติกุล