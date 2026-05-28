"เทพไท"ซัดอย่าดัดจริตปฎิเสธว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงิน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อย่าดัดจริต ปฎิเสธว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงิน
มีการวิพากษ์วิจารณ์และตีความคำว่า“ระบอบสีน้ำเงิน” หมายถึงอะไรกันแน่ หลังจากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเปิดโปงถึงระบอบสีน้ำเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในปัจจุบันว่า เป็นการเมืองที่เปลี่ยนผ่านจากระบบคสช.มาเป็นระบอบสีน้ำเงิน ทำให้มีการตีความไปต่างๆนานาว่า สิ่งที่นายณัฐพงษ์พูด หมายถึงอะไรกันแน่
ในความเป็นจริงคำว่า “ระบอบสีน้ำเงิน” น่าจะเป็นการเปรียบเปรย อุปมาอุปไมย หรือเป็นวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งในอดีตเคยมีการพูดถึงระบอบทักษิณ ระบอบ คสช. ระบอบประยุทธ์ หรือระบอบอื่นๆ แล้วแต่ใครจะหยิบยกขึ้นมาพูดจาเสียดสีทางการเมืองกัน
ความหมายของระบอบสีน้ำเงิน คงจะหมายถึงกระบวนการทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้สัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงิน และมีคอนเน็กชั่นที่ดีกับสมาชิกวุฒิสภา หรือส.ว.กลุ่มหนึ่ง จึงทำให้มีการกล่าวขานถึง ส.ว.สายสีน้ำเงิน ถ้าดูจากผลการสอบสวนของDSI เกี่ยวกับคดีฮั้วส.ว.หรือบล็อกโหวต ส.ว. จะเห็นได้ชัดว่า มีหลักฐานพาดพิงหรือเชื่อมโยงไปยัง ส.ว.หลายคน รวมไปถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า พรรคภูมิใจไทยที่มีสัญลักษณ์สีน้ำเงิน เกี่ยวข้องกับ ส.ว.สายสีน้ำเงิน
แม้ว่าบางฝ่ายจะพยายามลากไปถึงสีน้ำเงินที่อยู่ในธงชาติ หรือไม่ก็พยายามที่จะตีความหรือจินตนาการ เพื่อกล่าวหานายณัฐพงษ์และพรรคประชาชนว่า อาจจะสุ่มเสี่ยงกับความผิดในมาตรา 112 และอาจจะถูกร้องยุบพรรคได้
ในความเป็นจริงคำว่า ส.ว.สายสีน้ำเงิน มีการพูดกันมานานแล้ว ที่พูดถึงการเมืองระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทย แต่การที่มี ส.ว.กลุ่มหนึ่งออกมาแถลงข่าวและกดดันให้นายณัฐพงษ์ขอโทษ และประณามนายณัฐพงษ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงิน อาจจะมาจากสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน ที่พรรคประชาชนได้มีการเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทขององคมนตรี รวมไปถึงกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการยุบองคมนตรี จึงมีวิพากษ์วิญญาณท่าที 2เรื่องนี้ว่า สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 112 ทำให้ขบวนการสีน้ำเงิน ลิ่วล้อของกลุ่มสีน้ำเงินนำเอามาเคลื่อนไหวเพื่อขานรับ และให้มันสมอ้างกับขบวนการที่กำลังเล่นงานพรรคประชาชน เกี่ยวกับความผิดมาตรา 112
ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า ถ้าหากจะตีความระบอบสีน้ำเงินไปเป็นอย่างอื่น ถือว่าเป็นการมโนที่ไกลเกินไป หรืออาจจะเรียกได้ว่า เหาะเกินลงกาหรือไม่ อยากให้จำกัดคำว่า “ระบอบสีน้ำเงิน” คือกระบวนการทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทย และคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่า ระบอบสีน้ำเงินไม่มีอยู่จริง บางส่วนก็เป็นกลุ่มคนที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณมาก่อน แต่วันนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การเมืองเปลี่ยน คนเหล่านี้รู้สึกว่า คำว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นคำแสลง ทั้งที่ที่ผ่านมาเคยพูดถึงระบอบทักษิณอย่างเต็มปากเต็มคำ แต่ตอนนี้เมื่อถูกพูดถึงระบอบสีน้ำเงิน คนเหล่านี้ก็ดัดจริตว่าไม่มีอยู่จริงมีแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น
เพราะฉะนั้นคำว่า“ระบอบสีน้ำเงิน” หมายถึงระบอบการเมืองของกระบวนการสีน้ำเงิน ที่กำลังเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อกินรวบการเมืองของประเทศไทย