เปิดตลาดทองคำร่วง 1,000 บ. รูปพรรณขายออก 69,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.05 น.ครั้งที่ 1 ปรับลง 1,000 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 68,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 68,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 69,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,688.84 บาท