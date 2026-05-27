‘พริษฐ์’ เผย สส.ปชน.กว่า 30 คน ลงชื่อให้ร่างแก้ รธน.ของเพื่อไทยแล้ว

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า “วันนี้ ทางพรรคประชาชนได้เห็นร่าง รธน. ฉบับเต็มของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเราเห็นว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกันในหลักการสำคัญ (เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่าง / ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้ สว.)
ทางผมและ สส.พรรคประชาชน 30+ คน จึงได้ลงชื่อให้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้มีรายชื่อเพียงพอแน่นอนต่อการเสนอร่างเข้าสู่รัฐสภาในวาระที่ 1”
ทั้งนี้ ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนั้น พรรคเพื่อไทย ระบุว่า
เปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เตรียนตั้ง สสร. 152 คน เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนคัดเลือกเบื้องต้น ก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกขั้นสุดท้าย ใช้เวลายกร่าง 300 วัน แล้วส่งให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ
โครงสร้าง สสร. แบ่งเป็น ผู้ผ่านการคัดเลือกจากประชาชน 100 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ อีก 52 คน เพื่อให้สะท้อนความหลากหลายของสังคม พร้อมยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้าน ชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคฯ ระบุว่าต้องประสานพรรคการเมืองต่าง ๆ ร่วมลงชื่อเสนอร่างให้ครบเกณฑ์กว่า 100 เสียง ขณะที่ จาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ ย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดออกแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้เป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” โดยคาดว่าจะยื่นร่างต่อรัฐสภาได้ภายในสัปดาห์หน้านี้