"วัดนาคปรก"แจ้งเจ้าอาวาสอาพาธเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ เตรียมเข้ารักษาตามขั้นตอนของคณะแพทย์

วัดนาคปรก ประกาศเรื่องการอาพาธของพระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต)
เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย
ด้วยพระเดชพระคุณ พระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) อายุ ๘๑ พรรษา ๖๑ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ได้อาพาธตามอายุกาล ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ได้วินิจฉัยโรคว่า “เป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ”
ด้วยเหตุอาพาธดังกล่าว คณะสงฆ์วัดนาคปรกและคณะศิษยานุศิษย์ จึงประชุมและมีมติกราบนิมนต์ให้พระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมวิเทศ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เข้ารักษาตามคำวินิจฉัยและเป็นไปตามขั้นตอนของคณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชมหาราชการุณย์สืบต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙
คณะสงฆ์วัดนาคปรก