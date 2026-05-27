พบ 5 คนงานติดถ้ำใน สปป.ลาวแล้ว ปลอดภัยดี เร่งค้นหาที่เหลืออีก 2 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเก่งกาจ บ้งกาวงศ์ นายกสมาคมเมตตาธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาว กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนงานชาวลาวติดอยู่ในอุโมงค์ 7 ราย ว่า เจ้าหน้าที่พบชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำแล้ว 5 คน ทุกคนอาการปลอดภัยดี ขณะนี้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยอีก 2 คน