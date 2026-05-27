อธิบดีกรมอุทยานฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านสุขภาพ-สวัสดิภาพ"พลายประตูผา-พลายศรีณรงค์"

วันนี้ (27 พ.ค.) เวลา 09.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของพลายประตูผาและพลายศรีณรงค์ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมป์ พร้อมด้วย นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสดุดี พันธุ์ภักดี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ผู้แทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ประชุมได้รับทราบผลการติดตามสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างทั้ง 2 เชือก จากรายงานของเจ้าหน้าที่และคณะสัตวแพทย์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2569 เพื่อร่วมกับสัตวแพทย์ฝ่ายศรีลังกาในการตรวจติดตาม ดูแลสุขภาพ และประเมินสวัสดิภาพของช้างทั้ง 2 เชือก โดยผลการตรวจเลือดของช้างทั้ง 2 เชือกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ สัตวแพทย์ของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการดูแล รักษา การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการจัดการด้านสวัสดิภาพของช้าง ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง