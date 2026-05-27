คลังมั่นใจ "ไทยช่วยไทยพลัส" สิทธิเพียงพอ ล่าสุดยังเหลือมากกว่า 4 ล้านสิทธิ

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย ล่าสุด ยังเหลือสิทธิอีกกว่า 4 ล้านสิทธิ มั่นใจสิทธิเพียงพอ ขอไม่ต้องกังวล ส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ โดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทย คือลืมรหัสผ่าน และเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”ใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ได้ดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทาง โดยการลงทะเบียน ยังมีเวลา ลงได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60 /40 ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไม่ต้องลงทะเบียน รัฐจะเติมเงิน 700 บาท จากเดิม 300 บาทรวม 1,000 บาท นำไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องร่วมจ่าย
ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียน เพิ่มเติมอย่างแน่นอน จากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ เวลา 22.00 น. หรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิโควต้าเต็ม 30 ล้านสิทธิ โดยประเมินว่า ยอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะ ไม่ถึง 30 ล้านคน เนื่องจากปัจจุบัน ยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัว จำเป็นต้องยึดตามกำหนดการเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบแอปฯ "เป๋าตัง" เพื่อ ให้ประชาชนเริ่มใช้จ่ายเงินในงวดแรกได้ทันทีวันที่ 1 มิถุนายนนี้
สำหรับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส (60:40) เป็นการร่วมจ่าย รัฐบาลออกให้ 60% เป็นเงิน 1,000 บาท/เดือนประชาชนจ่ายเอง 40% เป็นเงินประมาณ 666.67 บาท/เดือน โดยเงินจะถูกตัดผ่านระบบ ยอดการใช้จ่ายสูงสุดจะอยู่ที่ 1,666.67 บาท/เดือน ต่อเนื่อง 4 เดือน รวมรัฐให้ 4,000 บาท ประชาชนจ่ายเอง รวม 2,666.67 บาท สินค้าที่ได้รับทั้งหมดก็จะมูลค่ารวม 6,666.67 บาท ใน 4 เดือน ย้ำ 1,000 บาทที่ได้แต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือน ไม่มีสมทบไปเดือนต่อไป
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยทำการยืนยันตัวตนให้กับประชาชน ที่ตู้เอทีเอ็มสีเทา ประจำสาขาต่างๆ เพื่อลดจำนวนที่รอติดต่อเคาเตอร์ธนาคาร โดยการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเปิดบัญชีหรือใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตังทำได้ 3 ช่องทางหลัก 1. ตู้ ATM กรุงไทย สีเทา (ไม่ต้องใช้บัตร ATM) วิธีทำไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสีเทา แตะหน้าจอเลือก "ยืนยันตัวตน" (ไม่ต้องใช้บัตร) จากนั้นเสียบ บัตรประชาชน ที่ช่องยืนยันตัวตน รอระบบตรวจสอบใบหน้าและข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นอ่านรายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่ วิธียืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย2. สาขาธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศวิธีทำ: นำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ (e-KYC)3. แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT / NDIDสำหรับลูกค้าเดิม (สแกนใบหน้า): เข้าแอปฯ Krungthai NEXT ไปที่เมนู ตั้งค่า > ตั้งค่าความปลอดภัย > ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ากับธนาคาร และนำบัตรประชาชนไปสแกนที่ตู้ ATM สีเทาหรือสาขาในครั้งแรกสำหรับลูกค้าใหม่: สามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นที่คุณมีบัญชีและเคยยืนยันตัวตนไว้แล้ว
สำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 ราย ลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353512 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ 447,796 ราย โดย ณ เวลา 14.06 น.วันนี้ (27 พ.ค.) ยังเหลือสิทธิ 4,801,167 สิทธิ