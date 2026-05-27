ศาลฯ ตีราคาประกันคนละ 4 แสน ปล่อยตัวชั่วคราว "วัชรพล-สุภา" ห้ามนออกนอกประเทศ

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 (จังหวัดสระบุรี) ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.95/2567 และคดีหมายเลขแดงที่ อท.60/2569 ซึ่งเป็นคดีระหว่าง นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (โจทก์) ยื่นฟ้อง นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (จำเลยที่ 1) พร้อมพวกรวม 12 คน ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
โดยศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้ จำเลยที่ 3 คือ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ จำเลยที่ 7 คือ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยที่เหลือศาลได้ยกฟ้อง เนื่องจากบางรายครบวาระไปก่อนเกิดเหตุ หรือบางรายโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากกรณีที่ นายวีระ สมความคิด ในฐานะผู้เสียหายโดยตรงและเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ได้ยื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช. เปิดเผยข้อมูลสารในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง (คดียืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชร) ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ และศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ ป.ป.ช. ต้องเปิดเผยเอกสาร 3 รายการ แก่โจทก์ ได้แก่:
1. รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด
2. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกคนที่รับผิดชอบ
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
แต่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 7 กลับร่วมกันลงมติฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด จนศาลปกครองกลางต้องออกคำบังคับและสั่งปรับเงิน ป.ป.ช. รายละ 5,000 บาท
และแม้ในท้ายที่สุด ป.ป.ช. จะส่งหนังสือให้โจทก์มารับเอกสาร แต่กลับพบว่า ส่งมอบเอกสารให้ไม่ครบถ้วนตามคำสั่งศาล และมีการนำแถบสีดำมาคาดทับตัวอักษร เพื่อปกปิดข้อความสำคัญหลายส่วน ศาลจึงชี้ว่าพฤติการณ์เป็นการกระทำกรรมเดียวที่มีเจตนาเด่นชัดในการมิให้โจทก์ได้รับข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ต้น
ภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกคนละ 3 ปี ทางด้าน พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ได้ตกเป็นผู้ต้องขังและยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ทันทีเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์
ล่าสุด ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ โดยตีราคาประกันวงเงินคนละ 400,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขเด็ดขาด ห้ามจำเลยทั้งสองเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเป็นกรณีไป ทำให้ทั้งคู่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและรอดพ้นจากการเข้าเรือนจำในวันนี้