แคนาดาระงับวีซ่า 3 ประเทศ หวังสกัดอีโบลาระบาดก่อนฟุตบอลโลก

สำนักงานสาธารณสุขแคนาดาประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ในการตอบสนองต่อการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในยูกันดาและเซาท์ซูดาน แคนาดาจะระงับการออกเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้เป็นเวลา 90 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 23.59 น. ตามเวลาตะวันออก
แถลงการณ์ระบุเพิ่มว่า บุคคลจากทั้งสามประเทศที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราว เอกสารอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวีซ่าพำนักถาวรที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ จะถูกห้ามไม่ให้เดินทางเข้าสู่แคนาดา
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า การดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าฉบับใหม่จากผู้อยู่อาศัยในประเทศดังกล่าวจะถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกัน
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ภายใต้มาตรการใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 23.59 น. ตามเวลาตะวันออก จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม นั้น แคนาดาจะบังคับใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา 21 วัน สำหรับพลเมืองแคนาดา ผู้อยู่อาศัยถาวร บุคคลที่ขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายอินเดียน (Indian Act) และชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่การแพร่ระบาดภายในช่วง 21 วันก่อนหน้าและไม่มีอาการป่วย ขณะที่ผู้เดินทางที่มีอาการป่วยจะถูกแยกกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกักกันโรค
แม้รัฐบาลจะเน้นย้ำว่า ความเสี่ยงต่อประชาชนในแคนาดายังคงอยู่ในระดับต่ำ และปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปอเมริกาเหนือ แต่รัฐบาลระบุว่าจำเป็นต้องใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อน เนื่องจากความรุนแรงของโรคและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึง ซึ่งแคนาดาร่วมเป็นเจ้าภาพกับสหรัฐฯ และเม็กซิโก