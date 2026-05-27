เตือน! ระวัง SMS-ลิงก์ปลอม หลอกลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส" ย้ำลงทะเบียนผ่าน "เป๋าตัง" เท่านั้น

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างการลงทะเบียนโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยตนได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake News Center: AFNC) ดำเนินมาตรการเชิงรุก ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแอบอ้างของมิจฉาชีพอย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆ ของ AFNC ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 พบมีจำนวนข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" จำนวน 327,346 ข้อความ ซึ่งได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบ และได้รับการยืนยันจากหน่วยงานแล้วจำนวน 39 เรื่อง แบ่งเป็น ข่าวปลอม จำนวน 20 เรื่อง ข่าวบิดเบือน จำนวน 3 เรื่อง และข่าวจริง จำนวน 16 เรื่อง
ดังนั้น ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิด สับสน โดยหากมีการเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลต่อกันไป อาจกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง รวมทั้งอาจทำให้สูญเสียทรัพยสิน และข้อมูลส่วนบุคคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี ย้ำว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญ และห่วงใยประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ขอให้ประชาชน ยึดหลัก "4 ไม่" คือ 1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบ และ 4. ไม่โอน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถยืนยันสิทธิผ่านแอป "ถุงเงิน" ด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมต้องสมัครผ่าน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาเท่านั้น ทั้งนี้หน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือลิงก์ เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด