"เอกนิติ" หารือบริษัทฝรั่งเศส ยืนยันไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่่งเศส ประกอบด้วย บริษัท Imeyrs บริษัท Thales และบริษัท IN Groupe เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
การหารือในครั้งนี้ เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียม ความมั่นคงไซเบอร์ และดิจิทัลไอดี โดยนายเอกนิติ ได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียน และเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข่งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทย อีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน cybersecurity และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี secure identity สำหรับภูมิภาค
นายเอกนิติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก การหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความมั่นใจและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงต่อไป