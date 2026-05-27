กทม.แถลง พร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ-สก. เตรียมเปิดรับสมัครพรุ่งนี้

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา โดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของแต่ละวัน เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและขั้นตอนการสมัคร พร้อมซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัคร ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร การจัดคิว การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ตลอดจนระบบอำนวยความสะดวก
ขณะที่แนวทางปฏิบัติในการรับสมัคร หากผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จะให้ผู้สมัครเป็นผู้เขียนเวลาและลงชื่อด้วยตนเองในใบลงทะเบียน และเมื่อถึงเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จะขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้าย ซึ่งถือว่าผู้สมัครกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาถึงพร้อมกัน และมีสิทธิตกลงลำดับการจับสลาก "ลำดับในการยื่นใบสมัคร" หรือ "หมายเลขที่ผู้สมัครใช้หาเสียง" หากตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขฯ กันไม่ได้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อมาจับสลากหมายเลขฯ ต่อไป ส่วนผู้สมัครที่เดินทางมาหลังเวลา 08.30 น. จะต้องลงทะเบียนใต้เส้นแดง และไม่มีสิทธิตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขฯ โดยจะได้รับสิทธิยื่นใบสมัครต่อจากกลุ่มแรกตามลำดับการมาถึง
สำหรับกระบวนการจับสลากหมายเลขฯ เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะชี้แจงขั้นตอนการรับสมัคร โดยเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดข้างต้น และเมื่อดำเนินการในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ จึงจะเริ่มกระบวนการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนในลักษณะเดียวกัน แต่จะมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการจับสลากหมายเลขฯ กรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้
ส่วนมาตรการด้านความโปร่งใสในกระบวนการจับสลาก เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลาก สลากรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผย ก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่าย
สำหรับผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันสมัคร โดยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ส่วนผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้งสองประเภทต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
หลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครรับเลือกตั้ง รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ รวมถึงหลักฐานการศึกษาในกรณีสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี หรือหนังสือยืนยันกรณีไม่ได้เสียภาษี โดยค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 บาท และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 50,000 บาท
ด้านข้อมูลเชิงสถิติและการคาดการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2569 คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี 2565 (ที่มีผู้สมัครรวม 31 คน และเดินทางมาในช่วงจับสลากวันแรกจำนวน 14 คน)
ขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปี 2565 มีจำนวน 4,402,948 คน ส่วนปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คน ด้านงบประมาณการเลือกตั้ง ปี 2565 ใช้งบประมาณจำนวน 207,847,601 บาท ส่วนปี 2569 ใช้งบประมาณจำนวน 294,100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 86 ล้านบาท
สำหรับจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ปี 2565 มีทั้งหมด 6,817 หน่วย ขณะที่ปี 2569 มีจำนวน 6,629 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานคร โดยลดลง 188 หน่วย จากสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อปี 2565 พบว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 60.73 แบ่งเป็นบัตรดีร้อยละ 95.80 บัตรเสียร้อยละ 1.50 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 2.70 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 60.48 แบ่งเป็นบัตรดีร้อยละ 88.07 บัตรเสียร้อยละ 4.32 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 7.61
กำชับผู้สมัครปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหาเสียงป้ายหาเสียง ต้องมีขนาดไม่เกิน 30 x 42 เซนติเมตร จัดทำได้ไม่เกิน 10 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และปิดได้เฉพาะป้ายปิดประกาศของสำนักงานเขต โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด สถานที่ละ 1 แผ่นเท่านั้น โดยต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยงานก่อนทุกครั้ง ส่วน "แผ่นป้ายหาเสียง" ต้องมีขนาดไม่เกิน 130 x 245 เซนติเมตร และจัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายนอกเขตเลือกตั้งที่ตนสมัครโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามติดตั้งแผ่นป้ายในจุดที่กีดขวางการจราจร บดบังทัศนวิสัย หรือติดตั้งบนพื้นที่ต้องห้าม เช่น ผิวการจราจร เกาะกลางถนน สะพานลอย ป้ายหรือสัญญาณไฟจราจร รั้วหรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบภายในระยะ 10 เมตร สวนสาธารณะ วงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินใน เป็นต้น โดยกรณีกำหนดเป็นถนน ให้หมายความรวมถึงซอยที่แยกจากถนนดังกล่าวด้วย ซึ่งการติดประกาศในซอยจะต้องมีระยะห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า 10 เมตร หากพบการฝ่าฝืนหรือไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่มีอำนาจรื้อถอนได้ทันที โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอาจถูกนำไปเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป