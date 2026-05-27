คุก 3 ปี อดีต ปธ.-กรรมการ ป.ป.ช.ฐานปกปิดสำนวนสอบนาฬิกาหรู "บิ๊กป้อม"

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 1 มีคำพิพากษาตัดสินคดีที่ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ อดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ปกปิดเอกสารการสอบสวนกรณีการครอบครองนาฬิกาหรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
โดยศาลฯ มีคำพิพากษาจำคุก พล.ต.อ.วัชรพล และนางสาวสุภา คนละ 3 ปี ไม่รอลงอาญา ขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการยื่นประกันตัว เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป