รบ.แจงชัด! ขบวนรถไฟเชิงสังคม 30 ขบวน ยังเปิดบริการตามปกติ

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม 30 ขบวน และปรับลดระยะทาง 16 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จนทำให้พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทาง เกิดความตื่นตระหนกและกังวลใจเป็นอย่างมาก นั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงยืนยันว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหาร ซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟฯ และยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน การจะปรับเปลี่ยนใดๆ ในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด รฟท. ขอยืนยันว่า จะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกะทันหัน หรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอน ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอ รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน งดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าว เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม โดยประชาชนสามารถตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถที่ถูกต้อง หรือ ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้ที่ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th, ระบบติดตามขบวนรถสำหรับผู้โดยสาร ttsview.railway.co.th , เพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง