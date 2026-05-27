รัฐบาลชวนส่งใจเชียร์นักกีฬาสูงวัยในศึก "โนราเกมส์" ที่พัทลุง

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2569 จะมีการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 หรือ "โนราเกมส์" ที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีอย่างองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การเป็น "สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ด้วยการใช้กิจกรรมทางนันทนาการและกีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสุขภาวะ ช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
สำหรับอัตลักษณ์ประจำการแข่งขันนั้น ได้มีการนำ "โนรา" ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดพัทลุง และมีมาสคอต (Mascot) ประจำการแข่งขันคือ "น้องอิ่มใจ" ควายน้ำแห่งทะเลน้อย ที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผูกพันกับธรรมชาติ
สำหรับปีนี้ มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ รวมกว่า 4,210 คน เข้าร่วม และมีการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เกทบอล แบดมินตัน เปตอง วู้ดบอล หมากรุกไทย เซปักตะกร้อ/ตะกร้อวงเตะทน ลีลาศ แอโรบิก มวยไทย และกีฬาสาธิต 1 ชนิด คือ ยิงปืน นอกจากนี้ ยังมีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (ประเภทลูกทุ่งและลูกกรุง)
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้มองโนราเกมส์เป็นเพียงแค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะ แต่คือการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้สูงวัยได้แสดงศักยภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาผู้สูงอายุในระดับชาติและนานาชาติต่อไปด้วย