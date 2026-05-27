MRT สายสีน้ำเงิน ประกาศปรับอัตราใหม่ 17-44 บาท มีผล 3 ก.ค.69

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคล ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ.2569 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
โดยการปรับราคาค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งจะมีส่งผลให้มีการปรับปรุงราคาจากเดิม 17-45 บาท เป็นอัตราใหม่ 17-44 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
โดยอัตราค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน อัตราใหม่ มีดังนี้
เดินทาง 1 สถานี : 17 บาท (เดิม 17 บาท)
เดินทาง 2 สถานี : 20 บาท (เดิม 20 บาท)
เดินทาง 3 สถานี : 22 บาท (เดิม 22 บาท)
เดินทาง 4 สถานี : 25 บาท (เดิม 25 บาท)
เดินทาง 5 สถานี : 27 บาท (เดิม 27 บาท)
เดินทาง 6 สถานี : 29 บาท (เดิม 30 บาท)
เดินทาง 7 สถานี : 32 บาท (เดิม 32 บาท)
เดินทาง 8 สถานี : 34 บาท (เดิม 35 บาท)
เดินทาง 9 สถานี : 37 บาท (เดิม เดินทาง 9 สถานีขึ้นไป 45 บาท)
เดินทาง 10 สถานี : 39 บาท
เดินทาง 11 สถานี : 42 บาท
เดินทาง 12 สถานีขึ้นไป : 44 บาท
สิทธิพิเศษและส่วนลด
เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) : เดินทางฟรี
คนพิการ : เดินทางฟรี
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) : ลด 50%
จากเดิม
เด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.) : เดินทางฟรี
เด็ก (อายุไม่เกิน 14 ปี หรือสูงไม่เกิน 135 ซม.) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) : ลด 50%
นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินอายุ 23 ปี): ลด 10%
