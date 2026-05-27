ราชทัณฑ์ยืนยันผู้ต้องขังคดีฆาตกรรมบนขบวนรถไฟยังอยู่ในคุก

กรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ผู้ต้องขังคดีข่มขืนและฆาตกรรมเด็กนักเรียนหญิงอายุ 14 ปี บนขบวนรถไฟ ซึ่งถูกศาลพิพากษาประหารชีวิต ได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งและถูกคุมขังจริงเพียง 12 ปี นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน ผู้ต้องขังรายดังกล่าวยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวาง ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 22 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2557) และยังคงเหลือโทษจำคุกที่จะต้องรับโทษต่อไปอีก 30 ปี 11 เดือน 22 วัน จะพ้นโทษวันที่ 13 พฤษภาคม 2600 มิได้ถูกปล่อยตัวหรือรับโทษจริงเพียง 12 ปี ตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังรายนี้อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดของทางราชการ