กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 14.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 20.5 มคก./ลบ.ม.
2. เขตพระโขนง 19.7 มคก./ลบ.ม.
3. เขตยานนาวา 19.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตบางคอแหลม 19 มคก./ลบ.ม.
5. เขตประเวศ 18.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสัมพันธวงศ์ 18.3 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางกอกใหญ่ 17.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 17.4 มคก./ลบ.ม.
9. เขตวังทองหลาง 17.4 มคก./ลบ.ม.
10. เขตหนองแขม 17.2 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราษฎร์บูรณะ 17.2 มคก./ลบ.ม.
12. เขตสายไหม 16.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 12 - 16.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 9.2 - 20.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง 8.2 - 18.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 7.9 - 19.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 9.4 - 17.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 11.2 - 17.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก