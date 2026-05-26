ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชจอร์เจีย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ความว่า
ฯพณฯ นายมีเคอิล คาเวลัชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย
กรุงทบิลีซี
ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้น บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี เจตจำนงอันดีงาม และความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 2535
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว