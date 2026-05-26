ผบ.ตร.สั่งนครบาลเร่งสอบเหตุอดีตนักแข่ง F1 ถูกทำร้ายย่านสุขุมวิท

จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายมิคา ซาโล (Mika Salo) อดีตนักแข่งรถ formula 1 ชาวฟินแลนด์ ถูกทำร้ายด้วยของมีคม บริเวณขา ซึ่งคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่ม ระหว่างท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศ
ล่าสุด พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งการด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. ผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิท ซอย 6 ผ่านปากซอยสุขุมวิท ซอย 4 และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานา ต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชน แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บ จนกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขา จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เย็บ 28 เข็ม เบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่า มีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุ เพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไป
ต่อมา พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการและพูดคุยกับนายมิคา ซาโล ภายหลังถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณขา แพทย์ได้ให้การรักษาและอาการปลอดภัยแล้ว
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการไปยังฝ่ายสืบสวน สน.ลุมพินี ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง สาเหตุ รวมถึงไล่ตรวจสอบเส้นทางและกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด เนื่องจากคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในประเทศไทย