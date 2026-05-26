กยศ.แจ้งผู้กู้ยืมชำระหนี้งวดแรก 5 ก.ค.69 ปิดบัญชี ได้ลดเงินต้น 3%

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งว่า ได้ส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ประมาณ 200,000 ราย โดยมีการแจ้งภาระหนี้และรายละเอียดยอดหนี้คงเหลือ พร้อมตารางการผ่อนชำระรายปี รวมระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 15 เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนและนำไปใช้ประกอบการวางแผนทางการเงินเพื่อชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม โดย กยศ. คิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 1% ต่อปี เท่านั้น รวมทั้ง กยศ. ยังเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ตามความสะดวก โดยสามารถชำระหนี้ได้ทั้งแบบรายปี หรือทยอยชำระยอดหนี้ให้ครบตามงวดตารางชำระหนี้รายปีได้อีกด้วย ทั้งนี้ กยศ. ขอให้ผู้กู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ตามกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569
นอกจากนี้ กยศ. จะให้สิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดเงินต้น 3% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้แบบปิดบัญชี โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect และนัดหมายชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ กยศ. Call Center โทร. 0 2016 4888 เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้กู้ยืมเงินเก็บหลักฐานการชำระไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป กยศ. ขอขอบคุณผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ที่ชำระเงินคืนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยหมุนเวียนเงินกองทุน และนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไป